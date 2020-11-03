بسبب 35 مليار دولار .. حكومة الصين تستدعي “جاك ما”

قال بنك الشعب الصيني إنه أجرى بالاشتراك مع لجنة تنظيم البنوك والتأمين ولجنة تنظيم الأوراق المالية وإدارة النقد الأجنبي لقاءات مع عدد من مسؤولي Ant Group.

وتلقى “جاك ما” مؤسس شركة الخدمات المالية Ant Group وعدد من المديرين التنفيذيين استدعاءً من قبل بنك الشعب الصيني وجهات تنظيمية أخرى لطرح تساؤلات قبل الطرح العام المرتقب.

لكن البنك لم يكشف عن التساؤلات التي شملتها هذه اللقاءات.

وكان “جاك ما” قد أبدى انتقاده في خطاب الشهر الماضي بشأن حجم القيود التنظيمية الموجودة في الصين وخارجها حيال التكنولوجيا المصرفية والمالية.

ومن المقرر أن يتم الطرح العام لأسهم Ant Group في شنغهاي وهونغ كونغ يوم الخامس من نوفمبر والذي من المتوقع أن يجمع 34.5 مليار دولار ليكون بذلك أكبر طرح أولي في التاريخ.

ويشهد الاكتتاب العام للمجموعة الصينية إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين الأفراد، والذين بلغ معدل تغطيتهم للطرح نحو 870 مرة، لتصل قيمة طلبات الشراء الخاصة بهم لنحو 3 تريليونات دولار.