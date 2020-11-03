ارتفاع أسعار النفط بنحو 3%.. وخام برنت عند 38.97 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3%، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في أمريكا، متعافيةً من بضعة أيام من الخسائر؛ بسبب القلق من زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار، أو 2.7%، لتسجل عند التسوية 38.97 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار، أو 2.9%، لتبلغ عند التسوية 36.81 دولار للبرميل.

وتواجه سوق النفط ضغوطًا من مخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود مع إعادة فرض دول أوروبية إجراءات للعزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، هبطت عقود الخامين بأكثر من دولارين، لكنها تعافت بفضل بيانات قوية لنشاط المصانع في آسيا والولايات المتحدة.