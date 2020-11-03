شرطة برلين تتصدى للمتطرفين اليمينيين في صفوفها

أعلنت رئيسة شرطة برلين أنها تعتزم التصدي بشكل مكثف لأي أفراد منها ينتمون للتيار اليميني المتطرف.

وقالت رئيسة الشرطة باربارا سلوفيك لصحيفة “دي فيلت” الألمانية الأسبوعية اليوم الثلاثاء: “نجري حالياً في هذا السياق نحو 40 إجراءً تأديبياً. ونصنف هذه الحالات لفصل المعنيين من الخدمة”.

ولكنها أشارت إلى أن من المهم التأكيد أن “9.99% من بين 26 ألف شرطي في برلين ملتزمون تماماً بالقانون الأساسي.. نحن جميعاً منزعجون وغاضبون، عدد قليل يشوه سمعتنا بهذه الطريقة”.

وفي الأسبوع الماضي، أُعلن أن الشرطة تحقق في شراء اثنين من أفراد الشرطة في الخدمة جهاز راديو قديم عليه صلبان معقوفة.

كما يشتبه في صدور عبارات عنصرية بين صفوف شرطة برلين في مجموعة دردشة.