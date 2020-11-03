غدا.. انطلاق منتدى الأبحاث الطبية الـ11 بمشاركة كبرى الشركات المطورة للقاح كورونا

ينطلق غداً الأربعاء المنتدى الحادي عشر للأبحاث الطبية، لمناقشة آخر المستجدات فيما يختص بلقاح فيروس كورونا المستجد، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني.

يأتي ذلك بحضور كبرى الشركات المطورة والمنتجة لهذا اللقاح، كما سيستضيف المنتدى صفوة من الخبراء العالميين المتخصصين في هذا المجال من كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، بالإضافة إلى جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

يذكر أن هذا المنتدى هو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وبالإمكان التسجيل والاطلاع على معلومات المنتدى عن طريق الموقع الإلكتروني www.globalcovid19vaccines.com.