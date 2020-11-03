المراعي تفوز بجائزة أفضل مبادرة صحية للموظفين

حصدت المراعي جائزة أفضل مبادرة صحية على مستوى الجهات الحكومية والخاصة بالسعودية ضمن جوائز مسابقة وعي التي تنظمها وزارة الصحة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي.

وحققت المراعي الجائزة عبر مبادرة التواصل الداخلي بالشركة “نحن نهتم” والتي تعنى ببث رسائل صحية توعوية لكافة موظفي الشركة في أكثر من مئة فعالية صحية تحت ثلاث مسارات وهي الصحة النفسية، والجسدية، والغذائية.

وقالت هلا العبيدي، مديرة التواصل الداخلي وإدارة التغيير في المراعي:” فخورة بهذا الإنجاز الذي يؤكد أن شعار المراعي، جودة تستحق الثقة، لا يقتصر فقط على تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، بل يشمل تحقيق الجودة في جميع مبادراتنا الداخلية والخارجية.”

وأضافت العبيدي”: إنّ توفير بيئة صحية لموظفينا صنّاع الجودة يأتي في مقدّمة أولوياتنا لأنهم الثروة الحقيقية للشركة والمحرّك الرئيس خلف كل نجاح وإنجاز نحققه.”

يجدر بالذكر أن المراعي، التي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، قد حصلت على جائزتي أفضل بيئة في ثقافة السعادة، وأفضل بيئة في ثقافة التّعلّم من قبل لنكدإن عام 2017.