أمير الباحة يكرم شابين أنقذا 4 مواطنين من الغرق: مثال للشاب السعودي الوفيّ لوطنه

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، المواطنين عبدالله وهاني أبناء ناصر الغامدي، بحضور والدهما، واللذان نجحا في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة.

وقدّم الأمير حسام بن سعود، شكره لهما نظير عملهما البطولي، مؤكدًا أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي.

من جهتهما عبّر الشقيقان “عبدالله وهاني” عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة حفظه الله على هذا التكريم لقاء عمل إنساني حتمه علينا واجبنا في خدمة هذا الوطن في وقت يستوجب المبادرة ولو كان ثمنه حياتنا.

حضر التكريم سعادة وكيل إمارة الباحة أحمد بن صالح السياري.