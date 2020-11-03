زار رئيس المجلس الاستشاري في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. عبدالله العمرو مستشفى الإيمان بالرياض ، تفقد من خلالها المشاريع التطويرية القائمة بالإضافة إلى الإطلاع على الخطة الاستراتيجية ، و سير العمل في مشروع برج الطوارئ الجديد

وأثنى د. العمرو خلال الجولة على سير الأعمال التطويرية في المستشفى وحث العاملين بالاستمرارية في بذل العطاء و الجهد لتقديم افضل الخدمات الصحية .

يذكر أن برج الطوارئ في مستشفى الإيمان العام سعته السريرية ٢٠٠ سرير وتم تجهيزه باحدث التجهيزات , وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في إنشاء الصروح الطبية ليحقق الاستفادة القصوى للهدف الذي بني من أجله ويكون إضافة مهمة لمستشفى الإيمان العام وللمواطنين والمقيمين الذين تصلهم خدماته الطبية .

وسيتم تشغيل البرج بشكل تصاعدي خلال الفترات القادمة ليصل لطاقته الاستيعابية بعدد (200) سرير بالإضافة إلى (72) سرير عناية مركزة .

ويتكون البرج من (5) أدوار يحتوي الدور الأرضي للبرج على قسم الطوارئ بسعة (72) سرير وقسم الأشعة والذي جهز بأحدث الأجهزة ، والصيدلية, فيما تتكون الأدوار الخمسة الأخرى على أقسام العناية المركزة للكبار (32) سرير والعناية المركزة للقلب (14) والعناية المركزة للحروق (13) سرير منها (8) عزل سالبة الضغط، والعناية المركزة للأطفال (13) سرير، وقسم الباطنة، وقسم الجراحة العامة, وأقسام الجراحة التخصصية وتشمل جراحة العظام , والعيون , والأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية ,وجراحة الصدر , وجراحة المخ والأعصاب , وقسم الأطفال , ووحدة علاج الشرايين، و(10) غرف عمليات و (72) غرفة تنويم مفردة و(28) غرفة عزل , وغرف أستوديو , وغرف للأطباء وغرف خروج المرضى بالإضافة إلى وحدات التمريض والمرافق المشتركة . بالإضافة إلى انه مجهز بالكثير من الأقسام الخدمية والتي تمكن هذا الصرح من أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية .

كما يحتوي على القبو والذي يشمل مناطق خدمات وتعقيم وسجلات طبية والمغسلة, والعديد من المرافق الأخرى، إضافة إلى وجود مهبط خاص لطائرات الإسعاف العمودية أعلى البرج.