“طيران ناس” راعٍ رسمي لملف ترشح الرياض لاستضافة الألعاب الآسيوية 2030

أعلن طيران ناس، الناقل الجوّي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن مشاركته كراعٍ رسمي لحملة ترشّح العاصمة السعودية “الرياض 2030” لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21. ، و سوف يدعم طيران ناس جهود المملكة طوال فترة المنافسة، وسعيها إلى الفوز باستضافة الألعاب الآسيوية في العام 2030.

وفي هذا السياق، شكر صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية المدير التنفيذي لملف “الرياض 2030″، طيران ناس على رعايته لهذا الملف وللدعم الذي قدّمه لملف “الرياض 2030″، قائلاً: “نحن نعتزّ بهذا الدعم الكبير الذي وجدناه من قبل الشركات الوطنية الحريصة على رفع اسم المملكة في المحافل الدولية وتعزيز مكانتها العالمية”.

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا أن “ترشّح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ21 هو مدعاة فخر لنا و دليل على القفزات النوعية التي حقّقتها المملكة خلال فترة وجيزة، لا سيما في القطاع الرياضي بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وجهود وزارة الرياضة ممثّلة بالأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. ونحن فخورون في أن نكون من الداعمين لهذه المسيرة المشرّفة التي تثبت مجدداً أن رؤية المملكة 2030 تسير نحو تحقيق مزيد من الأهداف والطموحات”.

وأضاف: “كما وضعنا من قبل إمكاناتنا كافة في خدمة قطاعيّ السفر والسياحة في المملكة، سنحرص في طيران ناس على أن نوفّر كل ما يتطلّب لدعم مسيرة تحوّل العاصمة السعودية إلى مقر للأحداث الرياضية العالمية. وسنعمل دائماً على مواكبة هذه التحوّلات النوعية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة بخطط داخلية لتطوير الأسطول والخدمات وذلك لخدمة المحافل التي تستضيفها المملكة”.

وكانت اللجنة الأولمبية العربية السعودية تقدّمت مؤخراً بطلب رسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لاستضافة مدينة الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2030. وتم استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم الرياض لاستضافة هذا الحدث الرياضي الأكبر في القارة الآسيوية، والذي تشارك فيه 45 دولة وأكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة في 40 رياضة، من خلال تجهيز بنية تحتية متطوّرة وتقديم تجربة ثقافية وتقنية ورياضية فريدة.