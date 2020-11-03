“موارد الرياض”: ضبط أكثر من 400 مخالفة لنظام العمل

كشفت آخر التقارير الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن أعداد الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال شهر أكتوبر المنصرم تجاوزت الـ 21 ألف زيارة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.

وأوضح التقرير، أن الزيارات شملت جميع الأنشطة المستهدفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأسفرت عن ضبط أكثر من 400 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق “معًا للرصد”، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19911” أو فروع الوزارة.