النيابة العامة تحذر “مخالفي إجراءات كورونا” من الوقوع تحت طائلة المساءلة الجزائية

شددت النيابة العامة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من الجهات المعنية في مواجهة جائحة كورونا، تجنبًا للنفس من مغبة الوقوع تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وجددت التذكير، بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.

وحذرت النيابة العامة، من تكرار حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من (1 إلى 6) أو الدعوة لها أو التسبب فيها للمرة الثانية.

وشملت التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من 50 شخصًا في حيز واحد أو محدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

كما حذرت من التجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها لأكثر من 50 شخصًا في حيز واحد أو محدد، وكذلك التجمعات لأغراض اجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها لأكثر من 50 شخصًا، كما تشمل قائمة المخالفات: أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها خلاف مساكنهم يتكون من 5 أشخاص فأكثر يشملهم حيز واحد ومحدد ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة.

وأيضًا أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل او خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التزام منشآت القطاع الخاص، بالإجراءات والتدابير الوقائية وهي: إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف، عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وعدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام وعدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير.