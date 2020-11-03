هل صوتت لـ #بايدن ! .. ميلانيا #ترامب تدلي بصوتها في #الانتخابات_الامريكية بدون حضور زوجها

في موقف طريف للغاية لفت أنظار وسائل الإعلام و أدهش الملايين من الأمريكيين و غيرهم في العالم أجمع،اليوم، أدلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بصوتها في ولاية فلوريدا، حيث أشارت إلى أنها قررت التصويت بشكل منفصل عن الرئيس الأمريكي.

و عبر كثيرون عن استغرابهم ودهشتهم لما فعلته ميلانيا ترامب، فيما تندر آخرين بينما لاذ آخرون إلى روح الفكاهة متسائلين عن أسباب ذلك

و قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة أن السيدة الأولى ربما صوتت لمنافس زوجها الديمقراطي جو بايدن.

يذكر أن هناك العديد من المشاهد التي سجلتها الكاميرات جعلت من علاقة ترامب بزوجته محل أسئلة خاصة بعد أن ظهر مرات عديدة و هو يحاول أن يمسك بيدها و هي تبعد يدها .