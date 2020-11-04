ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 24 عند 229.80 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، رغم تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب في المملكة عيار 24 إلى 229.80 ريال ( دولار)، في بداية تعاملات الأربعاء، مقابل نحو 226.90 ريال (60.51 دولار) الثلاثاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة إلي 201.07ريال (53.62 دولار)، مقابل 198.54 ريال (52.94 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 172.35 ريال (45.96 دولار)، مقابل نحو 170.18 ريال (45.38 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 134.05ريال (35.75 دولار).