بالصور.. إعصار “إيتا” يجتاح أمريكا الوسطى ويتسبب في انهيارات أرضية قاتلة

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار إيتا، الذي وصل إلى الساحل الجنوبي لميناء بويرتو كابيزاس، من المتوقع أن يتسبب في أضرار “كارثية” لأن عين العاصفة تتحرك صوب اليابسة على طول الساحل الشمالي الشرقي لنيكاراجوا.

وأضاف المركز أن الإعصار عندما وصل الساحل كان يحمل رياحا تصل سرعتها إلى 140 ميلا في الساعة (225 كيلومترا في الساعة)، لافتا أن قوة الإعصار ستتراجع سريعا كلما بلغ اليابسة.

وبحلول مساء الثلاثاء، كان إيتا عاصفة من الفئة الثانية محملة برياح سرعتها 169 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنها تتحرك عبر نيكاراجوا على بعد حوالي 70 كيلومترا من الغرب إلى الجنوب الغربي من بويرتو كابيزاس وتتحرك غربا بسرعة تسعة كيلومترات في الساعة.



وذكرت وسائل الإعلام في نيكاراجوا أن اثنين من عمال المناجم لقيا حتفهما في تدفق طيني.

وقالت إدارة الإطفاء في هندوراس إن فتاة عمرها 13 عاما توفيت في انهيار أرضي بمنزلها.

من ناحية أخرى، حوصر نحو 60 صيادا في منطقة موسكيتيا بشرق هندوراس بحسب روبين موراليس ممثل السكان المحليين الذي قال إنهم في وضع خطر.

وقال موراليس إن الصيادين “لا يزالون عالقين في البحر وهم يطلبون المساعدة”.

وأضاف أن مسؤولا في البحرية أبلغه بأن إطلاق عملية إنقاذ في الوقت الحالي أمر في غاية الخطورة.

وأطاح الإعصار “إيتا” بأسطح المنازل وتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية عندما اجتاح ساحل نيكاراجوا وهندوراس المجاورة, اليوم الثلاثاء، وأسفر الإعصار عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وعرض حياة عشرات الصيادين للخطر.

ويعد الإعصار إيتا من أقوى العواصف التي تجتاح أمريكا الوسطى منذ سنوات، وقد عصف بنيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس درجات ودمر طرقا وجسورا في هندوراس. وتم إجلاء مئات السكان.