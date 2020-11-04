سباق الرئاسة الأمريكية : “بايدن” يتقدم بـ 225 صوتاً مقابل 213 صوتاً لـ”ترامب”

استطاع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، حتى الآن، التقدم على منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ 225 صوتاً مقابل 213 صوتاً لترامب، وذلك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي لم تحسم نتيجتها بعد.

وحصد بايدن، الفوز في واشنطن العاصمة و 18 ولاية أمريكية أخرى، تشمل ولايات واشنطن، وأوريغون، وكاليفورنيا، ونيو مكسيكو، وكولورادو، وإلينوي، ونيويورك، وفيرمونت، ونيوهامشير، وماساتشوستس، وكونيتيكت، ونيوجيرسي، وديلاوير، وفرجينيا، وميرلاند، وهاواي، ومينيسوتا، ورود آيلاند.

فيما تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى الآن، من تحقيق الفوز في 23 ولاية تشمل ولايات داكوتا الشمالية، وأيداهو، ووايومنغ، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، ونبراسكا، وكانساس، وأوكلاهوما، وميزوري، وأركنسا، ولويزيانا، وميسيسبي، وآلاباما، وتينيسي، وكنتاكي، وإنديانا، وفيرجينيا الغربية، وكارولاينا الجنوبية، ومونتانا، وأيوا، وأوهايو، وفلوريدا، وولاية تكساس.

ولاتزال عمليات فرز الأصوات مستمرة حتى الآن في بقية الولايات الأمريكية، التي تتنظر حسم سباق الرئاسة لصالح المتقدم بـ 270 صوتاً من المرشحين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.