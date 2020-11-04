“الزكاة” تدعو المكلفين إلى تقديم إقرار ضريبة الاستقطاع عن شهر أكتوبر

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الـ10 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وحثّت الهيئة، في بيان لها، المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم؛ تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الهيئة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر/ أيلول 2020.

وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل. ​