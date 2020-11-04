الخسارة التاسعة في عشرة أيام.. عملة “اردوغان” تواصل التراجع اليوم الأربعاء

تواصل الليرة التركية تراجعها، اليوم الأربعاء، في ظل عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء فقد تراجعت الليرة بـ3. 1 % إلى 5029. 8 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و18 دقيقة صباحا بتوقيت اسطنبول، وهي الخسارة التاسعة في عشرة أيام.

وكان سعر صرف الليرة شهد تقلبات أمس قبل أن يغلق على ارتفاع بنسبة 4ر0% بعد انخفاض بـ5ر1% إلى مستوى قياسي منخفض عند 5434ر8 ليرة لكل دولار. وبهذا تكون الليرة قد فقدت ما يقرب من 30% من قيمتها هذا العام، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشديد تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن فوز ترامب، الذي يعارض قيام الكونجرس بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية، سيعزز الليرة.

أما المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيتخذ موقفا صارما ضد الحكومة التركية، وربما يتخذ موقفا أكثر صرامة بالمقارنة بترامب.