52 مخالفة لإجراءات كورونا في أسواق المنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 1840 جولة رقابية، و 11 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من التزامها بالأنظمة والبروتوكولات الصحية والبلدية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الجولات عن تحرير 52 مخالفة، منها 32 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية ،و 15 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، وخمس مخالفات للتكدس في مساكن العمالة.

وخلال الفترة جرى رفع 14.906 أطنان من النفايات، وأزالت 8362 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، إلى جانب تطهير 1516 موقعاً، بمشاركة 478 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي.