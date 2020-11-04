جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقية لإدراج اللغة الصينية في المناهج والخطط الدراسية

وقعت جامعة الملك عبدالعزيز عبر الاتصال المرئي أمس اتفاقية تعاون مع جامعة مينزو الصينية إحدى أشهر الجامعات لتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية في الصين، حيث مثل الاتفاقية من جانب الجامعة عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، فيما مثل جانب جامعة مينزو الصينية عميد كلية التعليم الدولي نشو تاي هاي.

وتأتي الاتفاقية دعماً لرؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لمبادرة الحزام والطريق الصينية، واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للبدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية بالمدارس والجامعات.

كما تدعم الاتفاقية التعاون بين الجامعتين في تعليم اللغة الصينية من حيث المناهج والخطط الدراسية وابتعاث الطلاب وعمل الدراسات والأبحاث.