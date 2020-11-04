تغريم مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة في تركيا 1.2 مليون دولار

قال مسؤول تركي رفيع المستوى، قوله، إن الغرامة وقعت على مواقع “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تويتر” و”أنستقرام” و”تيك توك” في تركيا 1.2 مليون دولار على كل منها.

وارجع ذلك لعدم قيام هذه المواقع بتعيين ممثلين محليين عنها بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وقال المسؤول” تم فرض غرامة مبدئية بقيمة عشرة ملايين ليرة (1.2 مليون دولار) على كل من هذه المواقع لعدم امتثالها للقانون.

وأضاف أن موقع “فكونتاكتي”، النسخة الروسية من فيسبوك، هو فقط من عيّن ممثلا محليا في تركيا قبل انتهاء الموعد النهائي الإثنين الماضي.