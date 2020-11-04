“يورومني” تجري مقابلة مع رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال

أعلنت “يورومني” إجراء مقابلة مع محمد القويز ، رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال السعودية، في الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتحدث “القويز”، في المقابلة، عن استجابة هيئة أسواق المال لفيروس كورونا، وحالة أسواق رأس المال السعودية، وفرص رأس المال الأجنبي. كما تتضمن المقابلة فرصة استقبال الأسئلة من الجمهور.

وتولى محمد القويز رئاسة مجلس إدارة هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية في يوليو 2017، وكان يعمل قبلها نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية منذ أغسطس 2016.

علاوة على ذلك، عمل “القويز” في الخدمات المصرفية الاستثمارية وتمويل الشركات مع مجموعة سامبا المالية، إضافة إلى عدة مناصب مختلفة في صناعة المال.