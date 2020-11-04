يتضمن مواقع استثمارية وخدمية.. أمانة تبوك تتسلم مشروع الإسكان بعد استكمال تنفيذه

تسلمت أمانة منطقة تبوك اليوم الأربعاء من فرع وزارة الإسكان في المنطقة مشروع إسكان تبوك للفلل الجاهزة بشكل نهائي، وذلك في إطار اختصاص أمانات المناطق بمتابعة الأحياء السكنية وصيانتها وخدماتها المتنوعة ورفع جودة الحياة فيها، حيث يتم تسليم جميع المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان إلى الأمانات بعد اكتمال تنفيذها.

جاء ذلك عبر جولة ميدانية لأمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ يرافقه فيها مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة تبوك المهندس إسماعيل عطالله المسعودي، حيث وقف الامين على محطة تصريف الامطار بالمشروع، إضافة الى استلام المواقع الاستثمارية حول المشروع بمساحة ١٦,٦٩٥,٣٢٤ م٢ وشبكات الطرق بمساحة ٢٣٥ الف متر ومرافق خدمية و٧ اراضي مخصصة للحدائق بمساحة ١١,٨٩١,٥٤٠ م٢.

يذكر أن إسكان تبوك يوفر 901 فيلا سكنية على مساحة تقارب مليون م2 تم تسليمها لمستفيدي برنامج سكني، إضافة الى توافر المرافق الخدمية المتنوعة والمساجد والحدائق، حيث تم تسليم وزارة التعليم أراضٍ بمساحة اجمالية ٤٢,٦٤٤ م٢ لتنفيذ المدارس عليها، وكذلك تسليم وزارة الصحة أرض مخصصة لإقامة مركز صحي، إلى جانب اراضٍ أخرى مخصصة للجمعية التعاونية وغيرها.