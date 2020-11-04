آخر تطورات #كورونا عالميا.. إغلاق متاحف الفاتيكان

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت متاحف الفاتيكان، التي تضم كنيسة سيستين الشهيرة، إغلاقها مرة أخرى اعتبارًا من غد الخميس كجزء من إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال الفاتيكان إنه سيتبع قرارات مكافحة الوباء التي اتخذتها الحكومة الإيطالية، والتي تدخل حيز التنفيذ غدا الخميس أيضا.

كما وتؤثر أوامر الإغلاق، السارية حتى 3 ديسمبر، أيضًا على زيارات قبر القديس بطرس تحت الأرض والفيلات البابوية في كاستل جاندولفو بالقرب من روما.