الانتخابات الأمريكية.. الولايات تنتظر انتهاء فرز الأصوات وترامب يشكك في أصوات البريد #انتخابات_الرياسه_الاميركيه

يحتدم السباق نحو البيت الأبيض مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

ووسط تنافس شديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تقدم المرشح الديمقراطى جو بايدن في 3 ولايات ستحسم الرئاسة.

وشهدت انتخابات هذا العام زيادة كبيرة في التصويت عبر البريد، وبالتالي فمن المحتمل أن يتم الطعن في صحة بطاقات الاقتراع هذه أمام المحكمة أيضا.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 أعلى مستوى منذ 120 عاما.

وجرت أمس الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

في السياق، شكك الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب مرة أخرى فى نتائج الانتخابات خاصة تلك التى تم الإدلاء بها عبر البريد. وقال: “الليلة الماضية كنت أتصدر النتائج، فى كثير من الأحيان بقوة، فى العديد من الولايات الرئيسية، فى حتى عندما كان الديمقراطيون يديرون ويتحكمون. ثم، واحدًا تلو الآخر، بدأوا يختفون بطريقة سحرية حيث تم فرز أصوات الاقتراع”.

وقال “غريب جدًا، وقد فهم “منظمو الاستطلاعات” الأمر بشكل خاطئ تماما وتاريخيًا!.

وأكد ترامب إنه فى كل مرة يحسبون فيها أصوات الاقتراع عبر البريد تأتى مدمرة للغاية في نسبتها”.