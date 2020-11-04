توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة وهذه المناطق بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة 19/ 3/ 1442 الموافق 5/ 11/ 2020.

وقالت إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل خاصةً الجنوبية منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وشملت التوقعات، أن لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.