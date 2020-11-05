بعد أيام من إصابة متحدث الرئاسة.. كبير مستشاري “أردوغان” يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن ييت بولوت، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام فقط من إصابة متحدث الرئاسة، إبراهيم كالين، ووزير الداخلية سليمان صويلو، الذي أعلن قبل أيام إصابتهما بفيروس كورونا، مع دخول تركيا المرحلة الثانية لتفشي الوباء، بحسب صحيفة “زمان” التركية.

وبحسب موقع “أوضة تي في” التركي، فإن نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها بولوت، عضو في لجنة السياسات الاقتصادية، جاءت إيجابية وأنه يتلقى العلاج.

وقال وزير الداخلية التركي، في تغريدته عبر “تويتر”: “لقد أجريت فحص كورونا مرة أخرى يوم الإثنين الماضي، عندما شعرت أنني لست جيدًا، وكانت النتيجة أني وزوجتي وابنتي مصابون بالفيروس. واصلنا العلاج في المنزل حتى الجمعة ولكن نقلنا بعد ذلك إلى المستشفى بتوصية من الأطباء. والآن نحن أفضل”.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أعلن الشهر الماضي دخول تركيا المرحلة الثانية من تفشي كورونا.

وأعلن أردوغان أن على المطاعم ودور السينما وأنشطة تجارية أخرى أن تغلق أبوابها الساعة العاشرة مساء في إطار تدابير الحد من تفشي الفيروس.

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على تخطي تركيا عتبة 10 آلاف وفاة بالفيروس، ومع تزايد حالات الإصابات الجديدة.