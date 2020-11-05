زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر يضرب إسطنبول

ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر إسطنبول التركية، صباح اليوم الخميس .
وكانت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا قالت أمس الأربعاء إن جهود البحث والإنقاذ تركزت على مبنيين في مدينة إزمير بغرب البلاد حيث ارتفع عدد قتلى زلزال هز منطقة بحر إيجه يوم الجمعة إلى 115 قتيلا.
وقالت السلطات، إن اثنين من ضحايا الزلزال كانا في جزيرة ساموس اليونانية، وأول أمس الثلاثاء وبعد 90 ساعة من وقوع الزلزال، انتشل رجال الإنقاذ في إزمير فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض وتتركز عمليات البحث الآن على مبنيين.
وكان هذا أكبر عدد من القتلى يسقط في زلزال في تركيا منذ نحو عشر سنوات، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال أوقع إصابات بين 1035 شخصا في إزمير، ولا يزال 137 يتلقون العلاج.
وأضافت أنها تستخدم ما يربو على 4600 خيمة و17 ألف سرير للإيواء المؤقت في تركيا.