زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر يضرب إسطنبول

ضرب زلزال بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر إسطنبول التركية، صباح اليوم الخميس .

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا قالت أمس الأربعاء إن جهود البحث والإنقاذ تركزت على مبنيين في مدينة إزمير بغرب البلاد حيث ارتفع عدد قتلى زلزال هز منطقة بحر إيجه يوم الجمعة إلى 115 قتيلا.

وقالت السلطات، إن اثنين من ضحايا الزلزال كانا في جزيرة ساموس اليونانية، وأول أمس الثلاثاء وبعد 90 ساعة من وقوع الزلزال، انتشل رجال الإنقاذ في إزمير فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض وتتركز عمليات البحث الآن على مبنيين.