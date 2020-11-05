“التعليم” تحدد النماذج والمستندات لطلب تمديد الايفاد لمنسوبيها

حددت وزارة التعليم المستندات والنماذج الالكترونية لطلبات تمديد الايفاد للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عبر نظام فارس وذلك تماشيا مع الظروف الراهنة والاجراءات الاحترازية بسبب فايروس كورونا.

وبحسب التفاصيل فإن الوزارة قد طالبت بخطة الدراسة متضمنة اسم الموفد مصدقة من عمادة الدراسات العليا ، سجل أكاديمي حديث ومصدق من عمادة الدراسات العليا ، صورة من قرار الايفاد الصادر من الوزارة بالاضافة إلى خطاب من المشرف على الدراسة مصدق من عمادة الدراسات العليا يوضح فيه مبررات الطلب وحاجة الموفد للتمديد.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم متضمنا رفع طلبات التمديد للايفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي خلال شهر من تاريخه.