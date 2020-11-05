رغم عدم حسم نتيجة الانتخابات.. فريق بايدن يطلق موقعا إلكترونيا للفترة الانتقالية

أطلق فريق المرشح الديمقراطي جو باين، موقعا إلكترونيا للفترة الانتقالية، يحمل شعار “إعادة البناء بشكل أفضل”.

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الوكالات الفيدرالية وفريق حملة المرشح الديمقراطي كانوا يعملون سرا على مدار أشهر لاحتمال حدوث انتقال رئاسي، حال فوز بايدن وخسارة ترامب، إلا أن هناك حدودا بشأن مقدار ما يمكن أن يقوم به فريق بايدن الآن، مع عدم حسم السباق بعد في انتظار فرز باقي الأصوات.

وحتى لو فاز بايدن في النهاية، تقول بلومبرج إنه لا يستطيع أن يغرق الوكالات الفيدرالية بالفرق الانتقالية التى تركز على تمهيد الطرق لتولى إدارته، وذلك حتى يتم حسم السباق نهائيا.

وحتى الآن، يتفوق المرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة الأمريكية على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وحصل على 264 من أصوات المجمع الانتخابي، وينقصه 6 أصوات فقط للوصل إلى عتبة الـ 270 صوتا المطلوبة للفوز، بينما لجأ الرئيس ترامب الذى حصل حتى الآن على 213 صوتا إلى المحاكم للطعن قانونيا على استمرار عد الأصوات فى بعض الولايات، لاسيما أصوات البريد المتأخرة.

وكان بايدن قد ناشد المواطنين التحلي بالثقة في العملية الانتخابية، وقال بايدن، في تغريدة نشرها على صفحته على موقع التدوينات القصيرة “توتير” ونقلتها شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، “يجب أن نتحلى بالثقة في العملية الانتخابية وفي بعضنا البعض.

معا سنفوز بهذا”، يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشهد منافسة حامية بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن الذي اشتهر بعمله نائبا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.