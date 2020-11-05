مدعى عام نيفادا الأمريكية: مستعدون لرفض أي إجراء قانونيا من “ترامب” ضد الانتخابات

قال المدعي العام لولاية (نيفادا) الأمريكية هارون فورد، إن الولاية على استعداد لرفض أي إجراءات قانونية من جانب حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب ضد نتائج الانتخابات في الولاية.

وأضاف فورد ، في تصريح خاص لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس، – “نحن نشعر بأننا غير معرضين للخطر تماما” مشيرا إلى أن ترامب قام بمقاضاة ولاية (نيفادا) في السابق مرتين وربما ثلاث مرات بالفعل، إلا أن مكتبه في كل مرة كان قادرا على إلغاء هذه الدعاوي القضائية.

وأوضح أن الولاية لديها بالفعل إجراءات من أجل منع وقوع عمليات فساد مثل التحقق من التوقيع والرموز الشريطية الفريدة، والتي تعد أيضا جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية في الولاية، معربا عن اعتقاده بأنه لا يمكن اختراقه عندما يتعلق الأمر بالطعن القانوني ضد الولاية.

وصوت الأمريكيون أول أمس الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا، بينما حصل بايدن على 253 حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.