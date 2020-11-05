أكثر من 100 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″ في أمريكا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19” خلال يوم واحد، في ظل انتظار البلاد إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لبيانات جامعة “جونز هوبكنز”، تم تسجيل أكثر من 102.8 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس الأربعاء، لتتجاوز البلاد الرقم القياسي السابق الذي تجاوز 99 ألفًا والمسجل في الثلاثين من أكتوبر.

وخلال الأسبوعين الماضيين ارتفعت حالات الإصابة الجديدة اليومية 45% لتسجل متوسط سبعة أيام قياسيا عند 86.35 ألف حالة، كما ارتفعت أعداد الوفيات أيضًا 15% إلى متوسط يومي 846 حالة.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة في تكساس، سجلت الولاية أكثر من 9 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال فترة أربع وعشرين ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ الرابع من أغسطس.

ويمثل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس التحدي الذي سيواجهه إما الرئيس “دونالد ترامب” أو “جو بايدن” خلال الأشهر المقبلة، مع اقتراب فصل الشتاء والأعياد