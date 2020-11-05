“أمانة العاصمة”: طرح فرص استثمارية لإنشاء مدينة الفروسية

طرحت أمانة العاصمة المقدسة، مجموعةً من الفُرص الاستثمارية، بعدة مواقع متفرقة بمكة المكرمة، منها إنشاء مدينة الفروسية جنوب مكة المكرمة – طريق غير المسلمين – خارج حدود الأحياء السكنية، على مساحة أجمالية تبلغ ١٦٨٥٠١٥,٤٢م٢، ويبعد عن المسجد الحرام 33 كم، و ٤كم من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه (الدائري الرابع).

ويتضمن مدرسة لتعليم الفروسية واسطبلات، ومركزاً بيطرياً، ومطاعم، وشاليهات سكنية، ومناطق خضراء، ومركزاً تجارياً، ويتوافق المشروع مع رؤية المملكة 2030م من خلال توفير الوسائل الترفيهية الهادفة للمواطنين، إضافةً إلى جذب الاستثمارات المحلية والعمل على دعم الاقتصاد المحلي.

كما اشتملت الفُرص المطروحة إنشاء مبنى فندقي “سكني – تجاري – إداري” على مساحة 2861,06 م2 بشارع الحج في موقع مبنى بلدية المعابدة الفرعية القديم، بالقرب من جبل النور، وعلى شارع تجاري بعرض ٤٠م حيث يتوافق الموقع مع الإستعمالات المحيطة بجواره، ويسهل على زوار المسجد الحرام الوصول إليه.

كما طرحت أمانة العاصمة المقدسة أراضٍ فضاء للاستثمار بمخططات ولي العهد 5 و 6 لإنشاء معارض ومحلات تجارية وإنشاء محلاً للغاز بمخطط ولي العهد7 ، إضافةً إلى محطتي وقود بحي الشرائع – طريق القادسية – ومخطط ولي العهد 2.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفُرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسات من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فُرص” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

ويأتي ذلك في إطار سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة وتلبية الاحتياجات الاستثمارية، وإتاحة الفُرص لرواد الأعمال للحصول على فُرص استثمارية بمواقع متميزة.

ورحبت أمانة العاصمة المقدسة بالرد على جميع الاستفسارات و التساؤلات من المستثمرين الراغبين في الدخول للمنافسات، عن طريق الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية هاتف رقم 0125739555 تحويلة 2695 وعبر البريد الالكتروني [email protected] .