لمواجهة تداعيات كورونا.. بنك إنجلترا يعزز برنامج شراء السندات

قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، لكنه وسع برنامج شراء السندات، مع مخاوف الموجة الثانية للوباء.

وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي البريطاني، اليوم الخميس، أن البنك قرر تثبيت معدل الفائدة الرئيسي في البلاد عند 0.1 بالمائة، وفقاً للتوقعات.

وكان بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة مرتين منذ بداية تفشي وباء كورونا من مستوى 0.75 بالمائة.

في حين، أعلن المركزي البريطاني تعزيز برنامج شراء السندات بنحو 150 مليار جنيه إسترليني (195 مليار دولار) ليصل حجمه إلى 895 مليار إسترليني.

ويحاول بنك إنجلترا دعم الاقتصاد المنهك من تداعيات فيروس كورونا خاصة مع تشديد إجراءات الإغلاق مرة أخرى وسط تزايد حالات الإصابة.

وخفض المركزي البريطاني تقديرات نمو الاقتصاد إلى 7.25 بالمائة في 2021، مقارنة مع نمو 9 بالمائة في السابق.