أرمينيا تقصف قرية قرب منطقة العمليات العسكرية في قره باخ

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية بإن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت 4 قذائف على قرية (جيامدينلي) التابعة لمنطقة أججابادين، الواقعة بالقرب من منطقة العمليات العسكرية في قره باخ .

وذكر المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذرية – في بيان، اليوم الخميس – “أنه قامت الوحدات الفرعية للقوات المسلحة الأرمينية بشكل دوري بقصف المناطق الآهلة بالسكان في منطقتي غيرانبوي وترتر. وأطلقت أرمينيا 4 قذائف على قرية جيامدينلي التابعة لمنطقة أججابادين “.

يشار إلى أنه تعمل عدة أطراف دولية على تسوية النزاع الدائر في إقليم قره باخ بين أرمينيا وأذربيجان، حيث قامت عدة دول باستضافة مفاوضات بين وزيري خارجية البلدين المعنيين بالصراع، وكان أول لقاء من هذا القبيل قد عقد في موسكو بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم 9 أكتوبر الماضي، أسفر عن إعلان هدنة إنسانية.

واندلعت في 27 سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناجورنو قره باخ والمناطق المتاخمة، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.