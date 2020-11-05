ردا على “كراهية” أردوغان.. فرنسا تهدد تركيا بعقوبات أوروبية

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبرتها “عنيفة وتتسم بالكراهية”، ملوحة بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

وقال لودريان “هناك تصريحات عنيفة تتسم بالكراهية يجاهر بها بانتظام الرئيس أردوغان”، مؤكدا أنها تصريحات “غير مقبولة”، بحسب تصريحات أدلى بها لإذاعة “أوروبا 1”.

وأضاف “هناك تكتيكات ضغط وأجندة عقوبات محتملة” على تركيا، دون أن يوضح طبيعتها.

وذكّر الوزير الفرنسي أن سياسة الرئيس التركي العدوانية ليست فقط تجاه بلاده، وإنما انتهجها أيضا مع الاتحاد الأوروبي بأكمله.

مستدركا ” إذا لم تتخل تركيا عن هذه السياسة سيقرر المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا الانجراف “.

ومنذ أيام يقود أردوغان المأزوم داخليا وخارجيا، حملة شرسة ضد فرنسا، حاشدا لمقاطعة منتجاتها، مستندا إلى نفس الخطاب المزدحم بمزايدات إعلامية ظاهرها “نصرة الدين” وباطنها مآرب سياسية تنحصر في الضغط على باريس الرافضة للانتهاكات التركية في شرق البحر المتوسط.