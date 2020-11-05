سلطنة عمان تحذر مواطنيها والمقيمين: إياكم وجمع وتحويل الأموال دون ترخيص

دعا البنك المركزي في سلطنة عُمان المواطنين والمقيمين إلى الحذر، والامتناع عن تحويل الأموال عبر الخدمات المقدمة من قبل أفراد ومحلات، غير مرخصة من البنك المركزي.

وقال البنك، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، إن “التعامل في أنشطة تحويل الأموال غير المرخصة، يعد أمراً غير قانوني ومجرماً”، مشيراً إلى أنه وفق القانون العماني يحظر تحويل الأموال في السلطنة دون ترخيص لتحويل الأموال دولياً باستخدام أساليب ونظم غير مرخصة مثل تطبيق “البي كاش”.

وحذر البنك المركزي العماني الذين يعتمدون على هذه القنوات أنها غير قانونية وتجعلهم عرضة للاحتيال وخسارة أموالهم، كما حذر من جمع المال وتحويله دون ترخيص من البنك المركزي العماني.

وأوضح البنك أن كل من يرتكب ذلك سيصبح تحت طائلة عدة عقوبات، بينها السجن والغرامة.