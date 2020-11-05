بسبب تفشى كورونا.. إغلاق إنجلترا يدخل حيز التنفيذ اليوم

يدخل الإغلاق الجديد في إنجلترا حيز التنفيذ، اليوم الخميس، في ظل تسجيل أسوأ أرقام للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ مايو، على الرغم من تأكيد الحكومة البريطانية على أنه لن يكون ضارا للاقتصاد وسينتهي في 2 ديسمبر المقبل، كما هو مخطط له.

ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية، سجلت المملكة المتحدة 492 حالة وفاة في يوم واحد، وهو أعلى رقم يومي منذ 19 مايو -عندما تم الإبلاغ عن 500 حالة- ولديها الآن إجمالي 47.742 حالة وفاة منذ بداية الوباء.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 25.177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بعد إجراء اختبار معملي.

وبهذه الحالات الإيجابية الجديدة، وصل عدد المصابين إلى 1.099.059 منذ بداية الجائحة.

وابتداء من الخميس، سيتعين إغلاق المتاجر التي لا تبيع منتجات أساسية، لكن المدارس والجامعات ستبقى مفتوحة، في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة المواطنين بالعمل من المنزل ما لم يكن الذهاب إلى العمل أمرا حيويا.

وأقر البرلمان البريطاني الأربعاء الإجراءات التقييدية التي أمرت بها الحكومة في إنجلترا.

ويعد هذا هو الإغلاق الثاني، بعد الأول الذي تم تطبيقه في نهاية مارس لاحتواء الموجة الأولى من (كوفيد-19).

ويذكر أن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية فرضتا سلسلة من القيود، بينما تواصل ويلز فرض إغلاق وطني حتى منتصف نوفمبر للحد من انتشار الفيروس.