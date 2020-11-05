77 % من أصوات اليهود في الولايات المتحدة ذهبت لـ”بايدن”

كشف استطلاع جديدة أجرته منظمة “جى ستريت” وهى منظمة غير ربحية، ومقرها الولايات المتحدة، أن الناخبين اليهود في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت إلى 77% لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، مقابل 21% للرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن النسبة بفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الأصوات.

وفى السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، أيد غالبية المصوتين اليهود مرشحين ديمقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ووفقا للاستطلاع فان القضايا الرئيسية التى تهم الناخبين اليهود هى مكافحة فيروس كورونا (54%)، وتغير المناخ (26%)، والتأمين الصحى (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط أشاروا إلى إسرائيل كأحد المواضيع الرئيسية التى تشغلهم، مقابل 9% فى عام 2016.

وقال معد الاستطلاع جيم جريستان إن “الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمى بتأييد المرشحين الديمقراطيين، والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التى اتبعت خلال فترة أوباما مثل إبرام الاتفاق النووى مع إيران“

وذلك على عكس ما أعلن قبل بدء الانتخابات الأمريكية، حيث ذكرت صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية أن اليهود يكثفون من نشاطهم لدعم المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى الانتخابات، ضد المرشح الديمقراطى جو بايدن، موضحة أن عشرات اليهود قادوا مسيرات تأييد للرئيس الأمريكى “ترامب” فى تكساس ونيويورك و كاليفورنيا لتشجيع الناخبين على إعادة انتخاب الرئيس ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى إسرائيل قام عشرات اليهود بالصلاة بالقرب من الحرم الإبراهيمى ، من أجل نجاح ترامب فى الانتخابات الرئاسية ، وشارك فى الصلاة عدد من الحاخامات، من عدة مدن إسرائيلية، حيث نفخ ممثل الحزب الجمهورى فى إسرائيل مارك شادو البوق، وأكدوا أن ترامب قدم العديد من الخدمات للإسرائيليين من بينها السفارة إلى القدس ، والاعتراف بهضبة الجولان، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.