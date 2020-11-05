اجتماع افتراضي في بروكسل حول جهود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في مواجهة التحديات العالمية

عقد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، السفير سعد العريفي، اجتماعاً افتراضياً في بروكسل على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وشارك في الاجتماع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور فهد المبارك، وعدد من سفراء دول المجموعة والدول والمنظمات المدعوة ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

وتم تسليط الضوء خلال النقاش بين المشاركين على ما قامت به المملكة من جهود خلال رئاستها لأعمال المجموعة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة و منها جائحة فيروس كورونا، وما تم تحقيقه من إنجازات ومخرجات مهمة في مختلف القطاعات والمسائل التي تحقق تطلعات شعوب العالم.