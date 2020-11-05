اليونان : فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لاحتواء كورونا

أمرت الحكومة اليونانية اليوم الخميس بفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود احتواء انتشار مرض كوفيد-19 إثر عودة حالات الإصابة للزيادة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت السابع من نوفمبر. وكانت قد أعلنت الحكومة اليونانية، فرض إغلاق تام لمدة 14 يوما في مدينتي سالونيك وسيريس شمال البلاد، في محاولة لوقف الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس – خلال مؤتمر صحفي – إن الإجراءات ستشمل أيضًا حظر تجول عام بين الساعة 9 مساء و5 صباحا، بحسب ما نقلته صحيفة “كاثمريني” اليونانية في نسختها الإلكترونية.