“الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “خيالا” السكني بمدينة جدة

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان، اليوم الخميس، مشروع “خيالا” في محافظة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن مشروع “خيالا” يقع على مساحة تتجاوز 1,500,000 م2، بعدد 3521 وحدة سكنية وتنفذه الشركة الوطنية للإسكان، وذلك لتوفير تجربة فريدة وأسلوب حياة عصري وخدمات متكاملة، حيث يقع المشروع في حي الفلاح شمال محافظة جدة بالقرب من طريق الحرمين الرئيسي الرابط بين أحياء المحافظة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن إطلاق مشروع “خيالا” يأتي ضمن خطط الشركة في تطوير مجمعات سكنية عصرية تناسب كافة الفئات المستهدفة في برنامج سكني، وتوفير الوحدات السكنية للحصول على المسكن المناسب، حيث تمت مراعاة أبرز معايير جودة الحياة وكافة الخدمات الأساسية التي تلبي تطلعات المستفيدين.

وأضاف البطي أن هذه المشاريع تعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه، بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيد من المشاريع المستقبلية ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء، بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج سكني في كافة مناطق المملكة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان وقّعت في أغسطس الماضي 8 اتفاقيات لتطوير مشاريع في كل من الرياض وجدة، بينها مشروع “خيالا” الذي يأتي بالشراكة مع الشركة الأولى لتطوير العقارات وشركة سمو العقارية وشركة مكيون.