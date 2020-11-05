الانتخابات الأمريكية.. ترامب يطالب بوقف فرز الأصوات.. وحملته تعلن رفع دعوى قضائية في نيفادا

يحتدم السباق نحو البيت الأبيض مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وشهدت انتخابات هذا العام زيادة كبيرة في التصويت عبر البريد، وبالتالي فمن المحتمل أن يتم الطعن في صحة بطاقات الاقتراع هذه أمام المحكمة أيضا.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “أوقفوا فرز الأصوات”.

وفي السياق ذاته، أعلنت حملة ترامب، أنها سترفع دعوى قضائية في نيفادا، تزعم التلاعب بالأصوات.

وحسب مركز إديسون للأبحاث، حصل ترامب على 50.5% مقابل 48.2% لبايدن بعد فرز 89% من أصوات ولاية بنسلفانيا، كما تقدم بـ50.1% مقابل 48.6% لبايدن بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية كارولاينا الشمالية، كما تقدم في ولاية آلاسكا بـ63% بعد فرز نحو 50% من الأصوات.

وتقدم بايدن بـ50.5% مقابل 48.1% لترامب، بعد فرز 86% من الأصوات في ولاية أريزونا، وحصل على 49.3% مقابل 48.7%، بعد فرز 86% من الأصوات في ولاية نيفادا.