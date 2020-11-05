آخر تطورات #كورونا عالميا.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 200 ألف إصابة خلال 48 ساعة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تسجيل 205,000 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 48 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. فى السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية، من طفرة الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأوروبية.

وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن الحكومات الأوروبية تواجه “وضعا صعبا جدا” في السيطرة على أعداد حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد-19 في وقت يزيد فيه ضجر المواطنين من إعادة فرض القيود على الحياة اليومية.