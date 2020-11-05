وكيل وزارة الإسكان يبحث مع سفير البرتغال المزيد من فرص التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي، اليوم الخميس بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية البرتغال لدى المملكة العربية السعودية السيّد لويس ألميدا فيراز.

ورحب سموه خلال اللقاء بالسفير البرتغالي، مؤكداً على تميّز العلاقات التي تجمع بين البلدين، كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية المشتركة، وبحث المزيد من التعاون والفرص بين البلدين في مجال الإسكان، وآلية توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين، كما استعراضا العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

من جانبه، عبّر السفير البرتغالي عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.