عاجل.. العدل: خلال 5 أيام فقط.. الحكم بثبوت عضل فتاة من والدها و تزويجها بخاطبها

خلال 5 أيام فقط، حكمت محكمة بثبوت عضل فتاة من والدها وتزويجها بخاطبها.

وادعت فتاة على والدها أنه يرفض تزويجها من عدة خاطبين، وتطلب نقل ولاية التزويج إلى القاضي.

حضر خاطب الفتاة للمحكمة قائلا: إنه راغب بالزواج من المدعية.

تحققت المحكمة من عضل الفتاة ورضاها بالخاطب، ولم يحضر والد الفتاة المدعى عليه للمحكمة.

وصدر قرار المجلس الصادر بتنظيم إجراءات دعاوى العضل يهدف إلى قطع النزاع بين الأطراف ورفع الضرر عن المتضررين وسرعة الفصل في هذه الدعاوى.

المدعى عليه امتنع عن أمر واجب عليه. المدعية رضيت بالخاطب وأقامت البينة على عضل والدها لها.

وتم الحكم بنقل ولاية التزويج من والد المدعية إلى الحاكم الشرعي – لتزويج الفتاة بمن رضت به -.