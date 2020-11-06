الانتخابات الأمريكية: ترامب مُحبط من تخلي نتانياهو عنه

قالت مصادر سياسية في واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصيب بـ”خيبة أمل” بعد تخلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عنه، والتخلي عن دعمه علناً في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت المصادر حسب صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الجمعة، أن نتانياهو الذي أعلن موقفه المناهض للمرشح الديمقراطي، باراك أوباما، والداعم للمرشح الجمهوري، ميت رومني، في انتخابات 2010، اختار هذه المرة التظاهر بالحرص والحذر، بدعوى أنه “لا يريد القفز بقوة إلى المستنقع السياسي الأمريكي”.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو كان يأمل، بلا شك فوز الرئيس الحالي دونالد ترامب، لكنه امتنع عن التصريح العلني بذلك واختار الصمت، وفي مرحلة معينة، عندما شعر باحتمال فوز بايدن بدأ يتحدث عن الذكريات والصداقة مع المرشح للرئاسة الديمقراطي، بايدن.