هيئة البريد الأميركية تعثر على 1700 بطاقة اقتراع في بنسلفانيا

عثرت هيئة البريد الأميركية على حوالي 1700 بطاقة اقتراع في ولاية بنسلفانيا في المراكز التابعة لها، وذلك خلال عمليتي مسح، الخميس.

وذكرت الهيئة، في وثيقة رسمية للمحكمة، في وقت مبكر من الجمعة، أن البطاقات ستُسلم إلى مسؤولي الانتخابات، بحسب ما نقلت عنها رويترز.

وعثرت الهيئة على حوالي 300 بطاقة اقتراع في مركز بيتسبرغ، و266 في مركز وادي ليهاي، وغيرهما من مراكز البريد الأخرى في بنسلفانيا.

ويجب أن تصل هذه البطاقات، مساء الجمعة، إلى المسؤولين في بنسلفانيا لاحتسابها في واحدة من الولايات التي لم تحسم نتائجها بعد.

وكل الأصوات التي لم تفرز بعد جاءت عبر البريد، وهي طريقة التصويت التي يفضلها الناخبون الديمقراطيون.

ويبلغ أعضاء المجمع الانتخابي في بنسلفانيا 20 صوتا.

وبحسب “فرانس برس”، فقد تم تعداد 94 في المئة من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة “حزام الصدأ” في شمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين دونالد ترامب وجو بايدن بحملة انتخابات نشطة فيها.