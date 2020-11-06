رصد مخالفات استراحات الأسماك بذهبان والسوق المركزي بثول

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء خلال اأسبوع الجاري جولة ميدانية على مطاعم وإستراحات الأسماك الواقعة بنطاق بلدية ذهبان وفي سوق السمك المركزي بثول لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الإحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا، وأسفرت الجولة عن إنذار 13 موقعا وإتلاف كميات من الأسماك غير صالحة للاستهلاك.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري أن الجولة المشتركة استهدفت فحص الأسماك المعروضة ومتابعة عمليات التداول والتخزين والعرض، وسلامة وسائل النقل الخاصة بها والتأكد من كفاءة أجهزة التبريد فيها، مبيناً المخالفات المرصودة خلال الجولة التي شملت: عدم توافر أو تجديد الشهادات الصحية للعمال ومخالفة ارتداء الزي الرسمي ونظافة العاملين الشخصية، وعدم فصل اللحوم عن الأسماك بثلاجات التبريد، وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، بجانب مخالفة تجهيزات المنشأة ومباشرة النشاط خارج حدودها، وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية واستعمال أوانٍ وأدوات غير صالحة للاستخدام.

وأكد المطيري تشديد الرقابة على المواقع والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي تشمل إجراءات التباعد الاجتماعي، وتوافر شهادات صحية سارية لدى العاملين.

بالإضافة لتعقيم اليدين ولبس الكمامات وتوفير معقمات وكاشف الحرارة والقفازات والكمامات وحاويات نفايات بأماكن البيع وصالات الطعام.

وأضاف وكيل البلديات الفرعية أنه جرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المواقع المخالفة مع تصحيح أوضاعها نظاماً، مؤكدا إستمرار الحملات الميدانية على مدار الساعة بنطاق البلديات الفرعية بمدينة جدة للتحقق من سلامة طرق تداول وتخزين وتجهيز الأطعمة والمشروبات داخل المنشآت الغذائية.