“فلكية جدة”: القمر يتعامد على الكعبة صباح الأحد

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن سماء مكة المكرمة تشهد قبل شروق الشمس صبيحة يوم الأحد المقبل، تعامد القمر على الكعبة المشرفة حيث سيبغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زولها عند الساعة 06:07:05 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:07:05 صباحاً بتوقيت غرينتش) وهو التعامد الخامس والأخير هذه السنة 2020.

وقال إن القمر لحظة التعامد سيكون على ارتفاع (89.58.19 درجة) وقرصة مضاء بنور الشمس بنسبة (54.8%) والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 95 درجة، ويبعد مسافة 383,621 كيلومتر وهي فرصة مثالية للتصوير للفلكي حيث نصف القمر مضاء بنور الشمس والنصف الاخر مظلم مع خلفية السماء الزرقاء.

ويمكن الاستفادة من ظاهرة تعامد القمر تأكيد دقة الحسابات لحركة الاجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة اضافة لإمكانية الاستعانة بهذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

إن موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد يشير إلى اتجاه مكة بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.