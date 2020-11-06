الانتخابات الأمريكية.. بايدن يتقدم على ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت في بنسلفانيا

يحتدم السباق نحو البيت الأبيض مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وشهدت انتخابات هذا العام زيادة كبيرة في التصويت عبر البريد، وبالتالي فمن المحتمل أن يتم الطعن في صحة بطاقات الاقتراع هذه أمام المحكمة أيضا.

وفي آخر المستجدات، تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن، من قلب النتائج في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعدما تجاوز الرئيس دونالد ترامب بعد فرز 98% من الأصوات.

وحصل بايدن على 49.5% من الأصوات، بواقع 3,295,319 صوتًا، بينما حصل ترامب على 49.4% من الأصوات بواقع 3,289,725، ليتقدم بايدن بواقع 5 آلاف صوت في الولاية التي تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي.