آخر تطورات #كورونا عالميا.. العراق يسجل 69 حالة وفاة و3568 إصابة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 493139 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 69 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 11244 حالة بعد تسجيل 69 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 423266 حالة بعد تسجيل 3060 حالة شفاء اليوم أيضا.